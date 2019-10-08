كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول كردي سوري يتطلع إلى محادثات مع دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كردي سوري اليوم الثلاثاء: "إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا قد تفتح محادثات مع دمشق وروسيا لملء فراغ أمني في حالة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من منطقة الحدود التركية".

وتعكس تعليقات "بدران جيا كرد" لرويترز، المأزق الذي يواجه القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا في أعقاب الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية التي قامت بحماية المنطقة من الهجوم التركي.

وسحبت الولايات المتحدة 50 من القوات الخاصة الأمريكية من جزء من الحدود التركية يوم الاثنين، مما فتح الطريق أمام تركيا لشن هجوم توغل منذ فترة طويلة ضد القوات السورية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها إرهابية.

ووصفت القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد القرار الأمريكي بأنه "طعنة في الظهر".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تتزعمها ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، جزءًا رئيسيًا من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية.

وقال جيا كردي لرويترز "إذا أغلقت أمريكا المنطقة وخاصة المنطقة الحدودية على وجه اليقين، فسنضطر كإدارة ذاتية وقوات الدفاع الذاتى إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة".

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وأضاف: "في ذلك الوقت قد نجري محادثات مع دمشق أو الجانب الروسي لملء الفراغ أو عرقلة الهجوم التركي، لذلك قد يتطور وقد تكون هناك اجتماعات واتصالات في حالة وجود فراغ".

وقالت تركيا يوم الثلاثاء: "إنها أكملت الاستعدادات لعملية عسكرية في الشمال الشرقي، وإنها تنظر إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمتشددين الأكراد الذين شنوا تمردًا طويلًا في تركيا".

ووجدت الإدارة التي يقودها الأكراد نفسها في وضع مماثل في أواخر عام 2018 عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا. عقدت قوات سوريا الديمقراطية محادثات في دمشق انهارت دون تقدم.

وعلى الرغم من العداوة بين الأكراد السوريين ودمشق، نتيجة لسنوات من الاضطهاد المنهجي للأكراد تحت حكم الحكومة البعثية، نادرًا ما قاتلت الجماعات الكردية السورية المهيمنة الحكومة السورية خلال الحرب.

وفي حين قاتل التمرد السوري للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تقول وحدات حماية الشعب: "أن أولويتها هي الحفاظ على الحكم الذاتي الإقليمي كجزء من الدولة السورية".

ولكن دمشق تكره أن تتنازل عن الأكراد عن مستوى الحكم الذاتي الذي يسعون إليه. وهددت الحكومة في وقت سابق من هذا العام القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بهزيمة عسكرية إذا لم توافق على إعادة سلطة الدولة.

