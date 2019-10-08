كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب تركي عن العملية العسكرية في سوريا: "قرار خاطئ وخطير للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب الشعوب الديمقراطي التركي، اليوم الثلاثاء، بيانًا وصف فيه قرار حزب "العدالة والتنمية"، وحليفه حزب "الحركة القومية"، القيام باجتياح وتوغل عسكري جديد في شمال سوريا، بـ"القرار الخطير والخاطئ للغاية".

ووفقا للبيان الصادر عن الحزب، اعتبر فيه أن "الحاجة الأكثر إلحاحاً في سوريا هي بدء حوار ديمقراطي، وعملية تفاوض شاملة لجميع الأطراف لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد" واصفاً التدخل العسكري الجديد بـ"التهديد الأكبر".

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتورك، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إن "حكومة تركيا الحالية تقود البلاد إلى مستنقع الشرق الأوسط".

ونقل موقع الحل عن أوزتورك، الذي ينتمي إلى أكبر حزب معارض في تركيا، على أن "محاربة (الإرهاب) وضمان وحدة الأراضي السورية، لا تكون بهذا الشكل".

يُشار إلى أن المعارضة التركية، ومنذ إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان القيام باجتياح وشن عملية عسكرية شمالي شرقي سوريا، وجهت إليه انتقادات حادة، مؤكدة أن تحقيق السلام والأمن لا يتم بهذا الشكل.

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يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي حزب ذو غالبية كردية، وقد حكم على رئيسه صلاح الدين دميرطاش بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية".

لم تتوقف الانتهاكات التركية على الأراضي السورية حتى الآن منذ بداية الأزمة السورية، حيث تواصل قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكاتها بحق سوريا، واجتاحت أكثر من مدينة ونفذت عمليات عسكرية ضد الأكراد بعفرين في انتهاك واضح لسيادة دمشق، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

أكراد سوريا يدعون المجتمع الدولي لمنع هجوم تركي بعد تهديدات أردوغان

وأوضح التقرير، أن هناك منظمات دولية وحقوقية اتهمت أردوغان باستغلال الأوضاع في سوريا لتحقيق مصالح شخصية وسياسية وعسكرية وعقد طوال الأزمة السورية صفقات مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي كان أبرزها نقل النفط السوري داخل تركيا.

دعت قوات سوريا الديمقراطية، المجتمع الدولي إلى التدخل، لمنع تركيا من شن هجوم على مناطق سيطرتهم، وهددت بأنها ستحول أي هجوم تركي إلى حرب شاملة.