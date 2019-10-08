كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية السوداني يتسلم 1.5 مليار دولار مساعدات سعودية إماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية السوداني، تسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية.

أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية. سيتم تقسيم المبلغ إلى 500 مليون دولار تودع في البنك المركزي والباقي لتلبية الاحتياجات الملحة.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن السعودية والإمارات أعلنتا تقديم دعم مالي للسودان قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن البلدين سيقومان بـ"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".

وأضاف البيان "كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

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وأضافت أن الرياض ستعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة.

من جهتها، أكدت الخرطوم دعمها للسعودية في المحافل الدولية وتهيئة بيئة للاستثمار بالإضافة إلى التوسع الزراعي.

وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وأبدى العاهل السعودي في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان بدوام الاستقرار والازدهار.

من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة من السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.