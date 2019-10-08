كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف الاحتجاجات في مدينة الصدر العراقية مع دخول الانتفاضة الأسبوع الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استؤنفت الاحتجاجات بين عشية وضحاها في حي مدينة الصدر ببغداد حيث قتل عضو واحد على الأقل من قوات الأمن رغم أن معظم أنحاء البلاد بدت أكثر هدوءا مما كانت عليه منذ أسبوع حيث سعى السياسيون إلى إيجاد طريقة لإنهاء انتفاضة على مستوى البلاد.

وقال الجيش العراقي اليوم الثلاثاء: "إن أحد أفراد قوة وزارة الداخلية قتل وأصيب أربعة عندما تعرضوا لإطلاق النار من مهاجمين مجهولين في مدينة الصدر، حيث توفي 15 شخصًا في الليلة السابقة في أعمال شغب.

ولقي أكثر من 110 عراقي مصرعهم وأصيب ستة آلاف في الأسبوع الماضي، حيث اشتبك المحتجون الذين يطالبون بإزالة الحكومة ووضع حد للفساد مع قوات الأمن، لا سيما في بغداد والجنوب.

وكان العنف هو الأسوأ الذي يصيب العراق منذ أن أنهى تمردًا قامت به جماعة داعش قبل نحو عامين، وأكبر اختبار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي تولى منصبه منذ عام.

قد يؤدي انتشار العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع إلى تصعيد التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. تاريخيًا، وكان من الصعب إخماد الاضطرابات في الحي، حيث يعيش حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم 8 ملايين نسمة مع القليل من الكهرباء أو المياه وقليل من الوظائف.

وقالت مصادر بالشرطة المحلية لرويترز: "إن المحتجين تجمعوا هناك بعد حلول الظلام بما في ذلك أسر المحتجين المقتولين.

وأضافت الشرطة: "أنهم أشعلوا النار في إطارات خارج مبنى المجلس البلدي والمحكمة في ميدان مظفر. وإطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن أطلق من حشد من المتظاهرين.

Advertisements

ويقول المحتجون إنهم تعرضوا للهجوم من قبل أفراد قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع. وشهد صحفيو رويترز مقتل المتظاهرين وجرحهم على أيدي قناصة يطلقون النار من فوق أسطح المنازل إلى الحشود.

وخرجت طائرة التوك توك الصفراء ذات العجلات الثلاث من حشد المشاغبين بإطلاق النار في الهواء ودخان أسود يحلق في الأفق.

وقُتل أكثر من 110 أشخاص وجُرح ستة آلاف في الانتفاضة، وهو أسوأ عنف منذ سحق خلافة داعش قبل عامين. وشاهد صحفيو رويترز قناصة يقتلون ويصيبون المحتجين بإطلاق النار على الحشود من فوق أسطح المنازل.

ويقول المحتجون: إنه مع وجود حشود مكتظة في الشوارع، لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى الضحايا".

وأثناء فرار المحتجين من الغاز المسيل للدموع، قام سائق آخر بتوجيه توك توك الأحمر الخاص به إلى المشاجرة، وأطلقت النار فوقها.

وقال كرار مواطن عراقي: "نحن نأخذ الجرحى، ونساعد هؤلاء المحتجين الفقراء. الآن يطلقون النار عليهم. فنأخذهم ونعيدهم.

وأضاف، "إن شاء الله سننتصر".

