كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسوشيتد برس": 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، لمساهمتهم في فهم أفضل لنشوء الكون "وموضع الأرض في الكون".

ومنحت نصف الجائزة للكندي-الأميركي جيمس بيبلز "لاكتشافاته النظرية في علم الكون الفيزيائي"، والنصف الآخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز "لاكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي."

وسيتشارك الثلاثة مبلغ الجائزة وقدره 9 ملايين كرونة نقدا، وقلادة ذهبية وشهادة.

وستوزع جوائز نوبل في مراسم بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 10 ديسمبر.

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وكان الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، قد تشاركا جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية تمنحها عدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي. الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل.

إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي - النرويجي) في 27 نوفمبر 1895. تم منح الجوائز في الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب أو علم وظائف الأعضاء لأول مرة في عام 1901.

في عام 1968، قام البنك المركزي السويدي بتأسيس جائزة في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، والتي على الرغم من عدم كونها جائزة قد أوصى بها نوبل، بعد ذلك أصبحت معروفة باسم جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. تعدّ جائزة نوبل على نطاق واسع من أهم الجوائز المتاحة في مجالات الأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والنشاط من أجل السلام.