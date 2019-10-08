بعد “اللوبي” التونسي.. المصري عمرو فهمي يوجه “مدفعه” للقجع ويرغب في الإطاحة به من “الكاف”

كشف المصري عمرو فهمي، الكاتب العام المقال من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن نواياه باستهدافه الإطاحة بفوزي لقجع، النائب الثاني لرئيس الاتحاد القاري، وذلك بعد أن وجه له، عبر تصريحات إعلامية، مدفع النقد، مطالبا إياه بتقديم استقالته.

ويتهم فهمي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، والرجل القوي في “الكاف”، بـ”سوء التدبري المالي”، وهو الاتهام الذي يخفي حقد الرجل، على تعيين مغربي آخر خلفه، هو معاذ حجي.

ففي حور مع الموقع العربي “كووورة”، نشر اليوم الثلاثاء، قال فهمي إن ” الأمر كان يستوجب صراحة استقالة مسؤولي كاف وعلى رأسهم المغربي فوزي لقجع رئيس لجنة التسويق الذي أعلن أن كاف لديه خسائر مالية قدرها 17 مليون دولار فهو أمر كارثي”.

وأضاف: ” وهل تعلم أن كاف حصل على 83 مليون دولار كعائد بث، وهو رقم غير مقبول رغم أن بطولة أمم أفريقيا زاد عدد مبارياتها وكان العائد في النسخة الماضية 67 مليون دولار، بأداء 32 مباراة فقط”.

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وأردف قائلا: ” كان على لقجع الرحيل بعد هذا التصريح أمام الجمعية العمومية للكاف”.

يشار إلى أن عمر فهمي، ومنذ أن تم الاستغناء عليه من طرف رئيس “الكاف”، وهو يتحرك من أجل “تشويه صورة الاتحاد”، و”فضح العديد من الاختلالات” بمساعدة مجموعة من المعارضين لأحمد، وكذا بتوظيف عدد من وسائل الإعلام الدولية.

وهو الأمر الذي أدى إلى دخول رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو، الذي عين كاتبته العامة، السينغالية فاطمة سامورا،من أجل مراقبة عمل الـ”كاف”، كما أدى إلى توقيف أحمد أحمد في باريس، من أجل التحقيق معه، في اتهمامات تتعلق بالفساد المالي، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

الكاتب العام السابق للاتحاد القاري، لم يستسغ أيضا التواجد المغربي القوي في الاتحاد القاري، سواء في الهياكل الإدارية أو في المكتب التنفيذي، لينضم إلى اللوبي التونسي، الهادف إلى الحد من هذا التواجد.