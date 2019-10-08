الفنانة المغربية سارة برليس من القدس: تغيرت للأبد – صور

تزور الفنانة المغربية سارة برليس، في الفترة الحالية، القدس المحتلة، وقد خطفت الأنظار بصورها في بلد قالت إنها تغيرت بسببه للأبد.

وشاركت سارة برليس، أخيرا، صورها في القدس، وقالت في أحد التعاليق، إنها تغيرت للأبد بفضل فلسطين، وأهلها.

وترافق سارة برليس في رحلتها والدتها، وقد ظهرتا مرتديتين الحجاب في إحدى الصور التذكارية، التي التقطت في الزيارة للمدينة، التي تعني الكثير وجدانيا للعرب والمسلمين.

Advertisements

وتملك سارة برليس العديد من الأعمال السينمائية المميزة، غير أن شهرتها زادت بفضل دورها في مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.