مداهمة مصنع سري لصناعة “الماحيا”.. وحجز كميات كبيرة معدة للتوزيع

تمكنت مصالح الدرك الملكي، ليلة أمس التنين، من حجز كمية كبيرة من الخمور التقليدية الصنع “ماحيا”، بعد مداهمة مصنع سري في دوار الكرن ضواحي مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن صاحبي المصنع تمكنا من الفرار إلى وجهة غير معلومة خلال عملية المداهمة، بعدما توصل رجال الدرك بإخبارية، تفيد بوجود مصنع لترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز قرابة أربعة أطنان من “ماحيا” معدة للتوزيع، ومواد أولية خاصة بصناعتها، ومعدات تستعمل في تقطيرها.

وأصدرت عناصر الدرك مذكرتي بحث في حق الفارين، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما لقت عملية الحجز استحسانا كبيرا من لدن السكان.