الزيات يقود الرجاء لـ”بر الأمان”.. رئيس النادي “يستعرض” أرقامه في تقرير مالي إيجابي

في خطوة فريدة، بين أندية البطولة الاحترافية لكرة لقدم، نشر المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الوثائق والتقارير التي تمهد لعقد الجمع العام العادي النادي، والذي سيتم في 17 من شهر أكتوبر الجاري، أبرزها التقريرين المالي والأدبي.

وحسب ما جاء في التقرير المالي للنادي، فإن مداخيل الفريق الأخضر، في عهد الرئيس الجديد، جواد الزيات، قد بلغت 10 ملايير و600 مليون سنتيم، وهو رقم مهم جدا، يؤكد تعافي مالية النادي، التي وصلت حد الإفلاس، مع الرئيس السابق محمد بودريقة، وخلفه سعيد حسبان.

وأثمرت استراتيجية النادي التسويقية، الحصول على 3 ملايير و259 مليون سنتيم، من المعلنين والشركات الراعية الجديدة، التي تعاقد معها الزيات، في الفترة الأخيرة، وهو أول مصدر لمداخيل النادي.

Advertisements

أما الجماهير وعائدات المباريات، فقد حلت بالمركز الثاني في ترتيب أبرز عائدات النادي، بمليارين اثنين و210 مليون سنتيم، فيما حصل النادي على 900 مليون من عائدات بيع اللاعبين، و900 أخرى من إعادة الهيكلة، 158 مليون كمداخيل المدرسة، 600 مليون عائدات النقل التلفزي، و285 مليون، عائدات المشاركة في البطوة العربية، بالإضافة إلى 380 مليون سنتيم عبارة عن عائدات الانخراط.

هذه الأرقام، شهدت على زيادة ملحوظة في عائدات النادية المالية، مقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها في السنوات الفائتة، خاصة فيما يخص عائدات المستشهرين، المباريات، المنخرطين، وكذا مدرسة النادي.