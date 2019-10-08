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فاجأ قائد فريق ريال مدريد، والمنتخب الإسباني “سيرجيو راموس”، صباح اليوم الثلاثاء، متتبعيه، ومعجبيه بنشره صورة يظهر فيها دون الأوشام، التي كانت تغطي جسمه.
وشارك “راموس” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة يظهر فيها ظهره من دون الأوشام، التي اشتهر بها، وعلق عليها “clean sheet”، ويستعمل هذا المصطلح في عالم كرة القدم ليدل على الشباك النظيفة.
وانتشرت صورة راموس بسرعة على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، غير أن ظهوره في منشورات “ستوري”، أمس الاثنين، والأوشام لا تزال على جسمه، أثار الشكوك، وجعل بعض يرجح أن الصورة معدلة، مستبعدا فرضية إزالة الأوشام الكثيرة بين ليلة وضحاها.
وعرف راموس بعشقه للأوشام، وكان في كل مرة قد أضاف وشما جديدا لجسمه، للتعبير عن رسالة، أو توثيق لذكرى معينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن غطت الأوشام جسمه.. نجم ريال مدريد راموس يفاجئ الجميع.. هل تخلى عنها دفعة واحدة ؟ – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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