شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم المصرية تعلن عن مسابقة للتعاقد مع 120 الف معلم والان مع التفاصيل

تستعد وزارة التربية والتعليم المصرية، لتنظيم مسابقة من أجل التعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام يجدد لمدة ثلاثة أعوام .

وأوضح وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، أن المتنافسين على الوظائف يمكنهم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين على الرابط التالي: www.egmoe.org .. مؤكداً أن القبول سيكون إلكترونيًا بدون تدخل للعنصر البشري.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع مصراوي، فإن هذه الوظائف لا تعتمد على الاستعانة بموازنة الدولة، وستمولها الوزارة من مواردها المالية، حيث تبلغ تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالي مليار و600 مليون جنيه.

ويتمتع من تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية بالأفضلية، فيما يشدد على ضرورة أن يكون المتقدم عضوا في نقابة المعلمين، وحاصلا على الشهادات المهارية المطلوبة، بخلاف الشروط الأخرى.