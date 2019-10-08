شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. حملة لمكافحة الكلاب الضآلة في صيرة والان مع التفاصيل

بدأت في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، حملة لمكافحة الكلاب الضآلة التي إنتشرت مؤخراً في المديرية .

وذكر إعلام مديرية صيرة، أن الحملة إستهدفت اليوم الكلاب الضآلة في احياء الشعب والعيدروس وحي مقبرة القطيع، كما ستستمر في جميع احياء المديرية.

Advertisements

ودعا مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، المواطنين في المديرية التعاون مع الفريق القائم بالحملة والإبلاغ عن المواقع التي يكثر فيها تواجد الكلاب الضالة التي انتشرت مؤخرا و تسببت في اخافة النساء والأطفال وكبار السن.

وتمثل الكلاب الضآلة خطراً يهدد سكان العاصمة عدن خاصة بعد الحروب والمواجهات التي شهدتها المدينة خلال السنوات القليلة الماضية .