شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأدوية بعدن تستعرض نشاطها للعام الجاري ودعم السعودية والإمارات لها والان مع التفاصيل

نفذت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة عدن العديد من الانشطة خصوصا في مجال التيقظ الدوائي ورصد الأثار الجانبية للأدوية مابعد الاستخدام .

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة، الدكتور، عبدالقادراحمد الباكري، أن الهيئة نفذت خلال العام الجاري العديد من الأنشطة ابرزها النزول الميداني لمراقبة الاثار الجانبية للادوية ما بعد الاستخدام وسحب العديد من الادوية التي توصلنا الى اكتشاف عدم صلاحيتها .. منوهاً باهمية التعاون مع دول الخليج العربي في مجال التيقظ الدوائي والذي أثمر نتائج ايجابية في التوصل لضبط بعض اصناف الادوية الغير صالحة وتبادل من خلال تبادل المعلومات بين بلادنا و دول الخليج العربي خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات .

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واضاف الدكتور الباكري انه تمت المشاركة في عدد من الدورات والفعاليات الدولية بهذا المجال في كل من السويد ولبنان وحظي العرض الذي قدم عن اليمن باستحسان المشاركين في مؤتمر بيروت.

وفيما يخص تفعيل عمل مختبرات وقياس جودة الادوية وتوفر الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لذلك، اكد الدكتور/ عبدالقادر احمد الباكري المديرالعام التنفيذي للهيئة العليا للادوية أن الهيئة اعادت اصلاح وتشغيل اجهزة المختبرات التي تعطلت وتضررت نتيجة للحرب ٢٠١٥م كما تم خلال العام الماضي شراء وادخال اجهزة جديدة بمبلغ (٢٠٠) الف دولار بتمويل ذاتي .فيما شهد العام الجاري التوقيع على اتفاقية لشراء معدات واجهزة لفحص الادوية بحوالي (٥٠٠) الف دولار. ومن المتوقع ان تدخل الخدمة مطلع العام القادم ...