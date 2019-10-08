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هاني بن بريك يؤكد ثقة الجنوبيين بالتحالف العربي بقيادة السعودية

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أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، ثقة الجنوبيين بالتحالف العربي بقيادة السعودية .

 

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وقال في تغريدة له بتويتر، "ثقتنا بالتحالف العربي بقيادة السعودية لاحدود لها، وسننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني" .

 

وأضاف "حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه" .

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