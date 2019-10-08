شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يؤكد ثقة الجنوبيين بالتحالف العربي بقيادة السعودية والان مع التفاصيل
أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، ثقة الجنوبيين بالتحالف العربي بقيادة السعودية .
وقال في تغريدة له بتويتر، "ثقتنا بالتحالف العربي بقيادة السعودية لاحدود لها، وسننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني" .
وأضاف "حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه" .
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