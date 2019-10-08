مكتب مفتش عام الصحة يعلن استرجاع اكثر من 34 مليار دينار لخزينة الدولة

وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الفريق التخصصي الميداني المكون من مكتب المفتش العام وزارة الصحة والبيئة تمكن برفد خزينة الدولة بمبلغ (34,696.787,550 ) مليار دينار مايعادل (29,158,645 ) مليون دولار خلال تسعة اشهر من عام 2019" .واضاف المكتب، أن "رئيس الفريق بين بذلك الاجراء جاء بتدقيق التحاسب الضريبي للعقود المنجزة في العديد من الشركات المتعاقد معها لتوريد الادوية والمستلزمات الطبية للسنوات ( 2008 – 2019 ) التي لم يتم تسويتها ودفع مابذمتها من ضرائب" .

ولفت المكتب، الى ان "الفريق قام بالاحصاء الشامل لعقود الشركات الاجنبية المتعاقدة مع وزارة الصحة والبيئة (الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية – كيماديا) التي تشمل عقود الادوية والمستلزمات الطبية واجهزة الاستيراد الهندسي والعقود المختبرية" .



واشار الى "تعاون قسم الاعتمادات في الشركة المذكورة مع الفريق التدقيقي بتبويب مقدار المبالغ وارسالها الى وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب لتدخل خزينة الدولة لعام 2019 بشكل نهائي وبما ينسجم مع تطبيق القوانين بشكل فاعل وسليم".