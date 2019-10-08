بالفيديو: الفياض يؤكد وجود جهات تقف وراء بعض المندسين

أعلن فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، خلال مؤتمر صحافي له، أن سقوط المواطنين هو ألم حقيقي. وقال الفياض: "سقوط المواطنين يؤلمنا وسنوقع القصاص بمن أراد بهذا البلد سوء." واستطرد: "لا نتهم التظاهرات بأنها ضد الدولة، بل هناك جهات تقف وراء بعض المندسين معلومة لدينا." مضيفا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بدماء أبنائنا..."



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