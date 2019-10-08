انتحار مشجع بسبب 'الشياطين الحمر' (فيديو)

أقدم مشجع كيني على الانتحار بعد تلقي فريقه المفضل مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة أمام المضيف نيوكاسل ( 1-0 ) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات متتالية خارج ملعبه، لأول مرة في تاريخه منذ بداية عصر "البريميرليغ" في عام 1992، وثاني أسوأ سلسلة له منذ عام 1989 (11 مباراة).
ولم يحقق المدرب النرويجي، أولي غونار سولشاير، إلا 6 انتصارات فقط منذ تعيينه كمدرب دائم للفريق، لتكون نسبة الانتصارات 29%، رغم أنه خلال 19 لقاء حقق نسبة انتصار 74% عندما كان مدربا مؤقتا بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويملك اليونايتد 9 نقاط فقط من 8 مباريات (فوزان وتعادلان و3 هزائم)، ليكون الفريق على بعد نقطتين فقط من بداية منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى، وبعيدا عن الصدارة بفارق 15 نقطة.
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