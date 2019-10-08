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انتحار مشجع بسبب 'الشياطين الحمر' (فيديو)

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أقدم مشجع كيني على الانتحار بعد تلقي فريقه المفضل مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة أمام المضيف نيوكاسل ( 1-0 ) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
وفقا لما ذكرته إحدى النشرات في التلفزيون الكيني، قام المشجع بعد نهاية المباراة بالقفز من شرفة منزله الموجودة على ارتفاع عال، ليسقط على الأرض ويفارق الحياة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وسط رعب كل المتواجدين في مكان الحادث.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات متتالية خارج ملعبه، لأول مرة في تاريخه منذ بداية عصر "البريميرليغ" في عام 1992، وثاني أسوأ سلسلة له منذ عام 1989 (11 مباراة).


ولم يحقق المدرب النرويجي، أولي غونار سولشاير، إلا 6 انتصارات فقط منذ تعيينه كمدرب دائم للفريق، لتكون نسبة الانتصارات 29%، رغم أنه خلال 19 لقاء حقق نسبة انتصار 74% عندما كان مدربا مؤقتا بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويملك اليونايتد 9 نقاط فقط من 8 مباريات (فوزان وتعادلان و3 هزائم)، ليكون الفريق على بعد نقطتين فقط من بداية منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى، وبعيدا عن الصدارة بفارق 15 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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