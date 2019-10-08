البرلمان يصوّت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين ويرفع جلسته إلى الخميس

صوّت مجلس النواب، الثلاثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما قرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين".
وأضاف أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل".
وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، فيما صوّت على التوصيات الخاصة بشأن مطالب المتظاهرين.
وأضاف أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل".
وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، فيما صوّت على التوصيات الخاصة بشأن مطالب المتظاهرين.
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