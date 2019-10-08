اعلن النائب زياد الجنابي، الثلاثاء، تصويت مجلس النواب على تحويل المحاضرين المجانيين الى العمل بنظام العقود في موازنة 2020.
وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت بجلسته اليوم على تحويل الحاضرين المجانيين الى العمل بنظام العقود ضمن موازنة 2020.
يشار الى مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة عدة مواضيع ابرزها مطالب المتظاهرين.
يشار الى مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة عدة مواضيع ابرزها مطالب المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يعلن تصويت البرلمان على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود بموازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.