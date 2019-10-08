نائب يعلن تصويت البرلمان على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود بموازنة 2020

وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت بجلسته اليوم على تحويل الحاضرين المجانيين الى العمل بنظام العقود ضمن موازنة 2020.

يشار الى مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة عدة مواضيع ابرزها مطالب المتظاهرين.

