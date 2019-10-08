مقتل مسؤول بارز بتنظيم القاعدة جنوبي أفغانستان

عناصر من القاعدة في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية خلال عملية "أمريكية أفغانية" مشتركة الشهر الماضي.

وأوضحت المديرية الوطنية للأمن، في تغريدة على تويتر، أن عاصم عمر وهو مواطن باكستاني قتل مع 6 أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة معظمهم باكستانيون في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وأشارت إلى أن عمر كان "ملتحقا" بمجمع لحركة طالبان.

وأعلن البيت الأبيض، سبتمبر/أيلول الماضي، مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب.

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وقال البيت الأبيض وقتها إن العملية الأمريكية تمت في منطقة الحدود بين دولتي أفغانستان وباكستان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مطلع أغسطس/آب الماضي أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

ويواجه تنظيم القاعدة الإرهابي ضربات موجعة مؤخرا، بدأت بمقتل حمزة بن لادن، ثم الأنباء حول المشاكل الصحية التي يعاني منها زعيمه الحالي أيمن الظواهري.

ووفقا لمسؤول بارز مشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فإن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن قائد تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري يعاني من "أزمة قلبية".

وترجح المعلومات إلى أن الحالة قد تكون خطيرة، لكنه حذر من صعوبة التأكد من مشاكله الصحية التي يعاني منها والتأثيرات التي قد تشكلها على حياته.