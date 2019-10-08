وزير تركي سابق ينشق عن حزب أردوغان

كشفت صحيفة تركية، الثلاثاء، عن استقالة وزير سابق من حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، على خلفية سوء الأوضاع التي آلت إليها البلاد، لتتوالى الانشقاقات في نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفق صحيفة "يني جاغ" المحلية المعارضة فإن وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي السابق، نهاد أرغون، استقال من الحزب بشكل رسمي،

وأشارت إلى أن نهاد أرغون سينضم إلى صفوف الحزب الجديد الذي يعتزم نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان تدشينه في وقت لاحق العام الجاري.



ولفتت إلى أن الوزير السابق منذ فترة يجري لقاءات مع باباجان، حيث أوكل له الأخير تنظيم فرع الحزب الجديد في ولاية قوجالي (غرب تركيا).

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ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ فترة سلسلة استقالات، كان أبرزها: نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.





ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم خسر 60 ألفًا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، مؤخرًا.