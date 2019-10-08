خسارة قطبي مانشستر الأبرز في حصاد الجولة الـ8 من البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواصلة ليفربول الابتعاد بصدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

وواصل ليفربول انطلاقته المميزة بالفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، على ملعب "أنفيلد"، ليحقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 8 مباريات، فيما سقط مانشستر يونايتد مجددا بالخسارة من نيوكاسل 0-1، فيما تعادل واتفورد سلبيا مع شيفيلد.

وخسر مانشستر سيتي حامل اللقب على أرضه أمام ولفرهامبتون بنتيجة 0-2.

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وتعرض توتنهام لخسارة مذلة أمام برايتون بنتيجة 0-3 في المباراة التي شهدت إصابة الحارس الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق.

وحقق تشيلسي الفوز للمباراة الثانية تواليا، وذلك عقب انتصاره الكبير على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.



وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي حصاد الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.