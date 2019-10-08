ترامب: لم نتخل عن الأكراد بأي شكل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الثلاثاء، أن بلاده "لم تتخل عن الأكراد"، وذلك بعد يومين من قراره بدء سحب جنود أمريكيين من سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، :"قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قد أكد في وقت سابق، الثلاثاء، أن قرار الرئيس لد ترامب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحابا أمريكيا من سوريا.

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يأتي ذلك فيما أعلنت تركيا، عبر وزارة دفاعها، أنها أكملت كل الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد قالت، مساء الإثنين، إن قوات الجيش التركي هاجمت قرية تل طويل بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت الماضي، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.