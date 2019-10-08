رئيس وزراء اليونان يدين سلوك تركيا في المياه الإقليمية القبرصية وبحر إيجه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، السلوك التركي في المياه الإقليمية القبرصية وتصرفاتها الاستفزازية في بحر إيجه.
وقال ميتسوتاكيس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عقب انتهاء قمتهم الثلاثية في القاهرة، إن تصرفات النظام التركي لا تتوافق مع مبادئ حسن الجوار.
وأشاد رئيس وزراء اليونان بدور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائلا: "مصر تمنع تدفق المهاجرين للاتحاد الأوروبي وتواجه شبكات التهريب دون مقابل".
ولفت إلى أن مصر تستضيف ملايين المهاجرين دون أن تطلب مقابلا لذلك.
وعقدت بمقر الرئاسة المصرية، في وقت سابق الثلاثاء، القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، وتناولت القمة برئاسة الرئيس السيسي متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
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