انت الان تتابع الحريري يقول آن الإمارات تعهدت للبنان بالدعم المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

ذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية أن رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم الثلاثاء إن لبنان تلقى تعهدا بمساعدة مالية من الإمارات خلال زيارته لها.

وقال الحريري في تصريحات لصحفيين "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع.

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"الجو إيجابي جدا وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها وقريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات" بحسب ما أورده الجديد.

وردا على سؤال عن إمكانية أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري "هذا الموضوع يحتاج درسا" وذلك بحسب قناة إم.تي.في اللبنانية.