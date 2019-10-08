ترامب: نساعد الأكراد ماليًا ونقدم لهم الأسلحة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ للولايات المتحدة الأميركية ستكون في 13 تشرين الثاني المقبل"، لافتًا الى أن "الكثير من الناس ينسون بسهولة أن تركيا هي شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، في الواقع إنهم يصنعون الإطار الفولاذي لهيكل لطائراتنا F-35".

وشدد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن "ربما نكون بصدد مغادرة سوريا لكننا لم نتخل عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون. كما وكانت علاقتنا مع تركيا، شريكتنا في الناتو وشريك تجاري مهم، جيدة جدًا"، مشيرًا الى أنه "يوجد في تركيا عدد كبير من الأكراد وهي تفهم تمامًا أنه في الوقت الذي كان لدينا 50 جنديًا فقط في هذا الجزء من سوريا، وقد تمت سحبهم، فإن أي قتال غير قسري أو غير ضروري من جانب تركيا سيكون مدمرًا لاقتصادهم ولعملتهم الهشة للغاية. نحن نساعد الأكراد ماليًا ونقدم لهم الأسلحة".