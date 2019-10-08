رياض المالكي سلم الجامعة العربية ملف رسيم الحدود البحرية لفلسطين

سلم وزير الخارجية ال​فلسطين​ي، ​رياض المالكي​، الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، ملفا كاملا أعدته ​السلطة الفلسطينية​ حول ​ترسيم الحدود​ البحرية لفلسطين. وأعرب أبو الغيط خلال اسقباله وزير الخارجية الفلسطيني، عن "سعادته بهذا الإنجاز المهم، الذي يسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي".

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