ا ف ب:مواجهات خلال تظاهرات في الإكوادور واستيلاء محتجين على منشآت نفطية

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "اندلاع مواجهات بين ​القوات​ الإكوادورية ومتظاهرين في العاصمة كيتو ضدّ ارتفاع ​أسعار المحروقات​". وأعلنت ​الحكومة​ عن استيلاء محتجين على ثلاث منشآت نفطية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 12%. واستخدمت شرطة ​مكافحة الشغب​ و​الجيش​ ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة ماتشاتشي الواقعة على أطراف العاصمة، بعدما قطعوا الطرقات بإشعال الإطارات وبالحواجز.

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