الفصائل المدعومة من تركيا تستعد للمشاركة بمعركة شرق الفرات

أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من ​تركيا​ عن دخول أول دفعة من ​الجيش الوطني​ إلى الأراضي التركية بهدف المشاركة بمعركة شرق الفرات ضد الوحدات الكردية.

وتشير التقديرات الاولية الى عمل عسكري محدود في تل ابيض و​رأس العين​ التي تتبع ل​محافظة الحسكة​ فيما.

من جهتها عمدت قوات ​سوريا​ الديمقراطيةالى تلغيم الأنفاق المحيطة بالبوابة الحدودية في مدينة راس العين.