الفصائل المدعومة من تركيا تستعد للمشاركة بمعركة شرق الفرات

أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا عن دخول أول دفعة من الجيش الوطني إلى الأراضي التركية بهدف المشاركة بمعركة شرق الفرات ضد الوحدات الكردية.
وتشير التقديرات الاولية الى عمل عسكري محدود في تل ابيض ورأس العين التي تتبع لمحافظة الحسكة فيما.
من جهتها عمدت قوات سوريا الديمقراطيةالى تلغيم الأنفاق المحيطة بالبوابة الحدودية في مدينة راس العين.
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