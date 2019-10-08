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الفصائل المدعومة من تركيا تستعد للمشاركة بمعركة شرق الفرات

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أعلنت الفصائل المسلحة المدعومة من ​تركيا​ عن دخول أول دفعة من ​الجيش الوطني​ إلى الأراضي التركية بهدف المشاركة بمعركة شرق الفرات ضد الوحدات الكردية.

وتشير التقديرات الاولية الى عمل عسكري محدود في تل ابيض و​رأس العين​ التي تتبع ل​محافظة الحسكة​ فيما.

من جهتها عمدت قوات ​سوريا​ الديمقراطيةالى تلغيم الأنفاق المحيطة بالبوابة الحدودية في مدينة راس العين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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