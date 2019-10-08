السيسي: نرفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال ​مؤتمر​ صحفي على هامش القمة الثلاثية مع قبرص واليونان أن "مصر ترفض اقتطاع جزء من ​الأراضي السورية​"، مشيراً إلى أن "القمة الثلاثية تتفق على ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة"، موضحا أن "الممارسات أحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط".

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