مجلس النواب العراقي صوّت على إنهاء أعمال مجالس المحافظات

صوّت ​مجلس النواب العراقي​، في جسلته برئاسة رئيس ​محمد الحلبوسي​ وحضور 212 نائبًا، على إنهاء أعمال مجالس المحافظات. كما صوّت على قرارات عدّة، أبرزها: "اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية شهداء وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، إطلاق منحة ماليّة للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهريّة، إعادة المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد وفتح باب التطوع في الدفاع، إيقاف حملة إزالة التجاوزات وبناء مجمعات سكنيّة للمتجاوزين والنازحين، إنصاف عوائل المفقودين والمغيبين في ​الموازنة​ الاتحادية لعام 2020، تعويض المتضرّرين من ​الإرهاب​ والعمليّات العسكريّة وإلغاء مكاتب المفتشين العموميّين".

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