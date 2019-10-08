الرئيس القبرصي: سنستنفد الوسائل الدبلوماسية كلها لوضع حد للاعتداءات التركية

أكّد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه "يجب تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشددًا على "تشجيع آلية الاستثمار بين مصر وقبرص واليونان".

ولفت الى أن "على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الطاقة"، موضحًا "أننا بحثنا في ملف الهجرة غير الشرعية وما ينجم عنه من آثار اقتصادي وشددنا على أهمية وحدة أراضي ليبيا وسوريا وضرورة قيام دولة فلسطينية".

وأعلن عن "أننا ندين التصرفات التركية غير المقبولة وخصوصا التنقيب في مناطق سيادة قبرص وسنستنفد الوسائل الدبلوماسية كلها لوضع حد للاعتداءات التركية".