وزير نفط إيران: الصين انسحبت من مشروع "بارس" بسبب عقوبات أميركا علينا

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنكنة​ أن "​الصين​ انسحبت من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من مشروع حقول "بارس" الجنوبي للنفط بسبب ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​ايران​"، مشيراً إلى أن "الصينيين خرجوا من المشروع من دون توتر لأنهم غير قادرين على العمل في ظل العقوبات".

ولفت إلى أن "شركة النفط الحكومية الصينية انسحبت من صفقة بقيمة 5 مليارات ​دولار​ لتطوير جزء من حقل ​الغاز الطبيعي​ الضخم في إيران، وهو اتفاق انسحبت منه شركة توتال الفرنسية في وقت سابق بسبب العقوبات الأميركية".