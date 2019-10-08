وزير نفط إيران: الصين انسحبت من مشروع "بارس" بسبب عقوبات أميركا علينا

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن "الصين انسحبت من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من مشروع حقول "بارس" الجنوبي للنفط بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على ايران"، مشيراً إلى أن "الصينيين خرجوا من المشروع من دون توتر لأنهم غير قادرين على العمل في ظل العقوبات".
ولفت إلى أن "شركة النفط الحكومية الصينية انسحبت من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير جزء من حقل الغاز الطبيعي الضخم في إيران، وهو اتفاق انسحبت منه شركة توتال الفرنسية في وقت سابق بسبب العقوبات الأميركية".
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