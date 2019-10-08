أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أنه " ليس غريباً على من انبطح في يوم من الأيام عند أقدام المحتل أن يهاجم عهداً على رأسه رجل وُلد وعاش كل حياته في صلب الكرامة والشرف والحرية و السيادة و​الاستقلال​، اطمئنوا كلما هاجمتمونا كلما تأكّد الناس أننا على حقّ".

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كانت هذه تفاصيل خبر غسان عطالله: كلما هاجمتمونا كلما تأكّد الناس أننا على حقّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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