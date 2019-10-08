النشرة: لجنة الأشغال النيابية شكلت لجنة فرعية لمتابعة موضوع الصرف الصحي

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​المجلس النيابي​ أنّ "​لجنة الأشغال العامة​ والنقل بحثت بموضوع ​الصرف الصحي​، واختلاط المياه الآسنة مع مياه ​الأمطار​، وشكّلت لجنة فرعيّة برئاسة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، من أجل متابعة الموضوع للوصول إلى نقطة مشتركة بين الوزارات".

وبيّنت أنّ "في الإطار نفسه، أن رئيس اللجنة النائب ​نزيه نجم​ أنّه يتمّ التحضير لخطة إنقاذيّة لتكون هناك نتائج".