النشرة: لجنة الأشغال النيابية شكلت لجنة فرعية لمتابعة موضوع الصرف الصحي

ذكرت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي أنّ "لجنة الأشغال العامة والنقل بحثت بموضوع الصرف الصحي، واختلاط المياه الآسنة مع مياه الأمطار، وشكّلت لجنة فرعيّة برئاسة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، من أجل متابعة الموضوع للوصول إلى نقطة مشتركة بين الوزارات".
وبيّنت أنّ "في الإطار نفسه، أن رئيس اللجنة النائب نزيه نجم أنّه يتمّ التحضير لخطة إنقاذيّة لتكون هناك نتائج".
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