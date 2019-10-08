سأل الوزير السابق ​مروان شربل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"أين نحن من ​الدولة​ الايطالية التي تسعى اليوم إلى تخفيض عدد النواب إلى 35 بالمئة لتوفير حوالى 450 مليون ​دولار​ سنويا"، مضيفا:"اما نحن سنزيد عدد النواب ليصبح 134 نائبا في ​الانتخابات​ المقبلة بالأضافة إلى 340 نائبا متقاعدا يكلفون الدولة حوالي 30 مليون دولار سنويا. آخ يا بلدنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شربل: أين نحن من الدولة الايطالية الساعية لتخفيض عدد النواب للتوفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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