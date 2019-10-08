نظّمت بلدية ميمس في قضاء ​حاصبيا​، بالتعاون مع نادي "الليونز" ب​بيروت​ و"مستوصف كمال جنبلاط الطبي" في البلدة، يومًا صحيًّا، شارك فيه 13 طبيبًا وطبيبة من اختصاصات مختلفة، حيث خضع خلال هذه الحملة أكثر من 200 شخص من ميمس والقرى المجاورة لفحوصات طبيّة مجانيّة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ميمس نظمت يوما صحيا خضع خلاله أكثر من 200 شخص لفحوصات طبية مجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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