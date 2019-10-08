وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين تنشران فرص العمل المتوافرة في المصانع

نشرت وزارة ​الصناعة​ و​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين على موقعيهما الالكتروني www.industry.gov.lb وwww.ali.org.lb فرص العمل ​الجديدة​ المتوافرة في ​المصانع​ في مختلف المناطق اللبنانية، والتي أعلن وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ أن عددها 3850 فرصة، والقابلة للازدياد في ظل الاجراءات والتدابير التي يصار إلى اتخاذها لدعم القطاع الصناعي في لبنان. وتبين المعلومات اسم المعمل وعنوانه وطريقة الاتصال به وطبيعة فرصة العمل المتوافرة.

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