الإمام قبلان بحث مع النجاري بالأوضاع العامة وجرى التشديد على رفض "صفقة القرن"

لفت السفير المصري لدى ​لبنان​ ​نزيه النجاري​، بعد قيامه والمستشار السياسي في السفارة محمد مصلح، بزيارة وداعيّة لرئيس "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​" الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ في مقر المجلس، إلى "أنّني سُعدت كثيرًا بلقاء الإمام قبلان اليوم وقمت بزيارة أخيرة إلى "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، وتمنّيت لقبلان الصحّة والنجاح والتوفيق في المهمّة الكبيرة الّتي تقوم بها هذه الدار، وشكرته على الدعم المستمر لمهمّتي طوال السنوات الماضية في لبنان".

وأشار إلى "أنّني تمنّيت بالتأكيد أن نلتقي قريبًا في ​القاهرة​ معه ومع المسؤولين هنا عندما يزور مصر للمشاركة في مناسبات ينظّمها ​الأزهر​ الشريف، ونكون دائمًا في حال تعاون وتآخي بشكل مستمرّ، وهو أمر ليس بغريب وإنّما أمر طبيعي بيننا، ونتطلّع لما فيه خير لبنان والأمة العربية والإسلامية".

وتمنّى الشيخ قبلان للسفير النجاري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وكان قد تمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وجرى التشديد على رفض ما يُسمّى بـ"صفقة القرن" ودعم ​الشعب الفلسطيني​ لنيل حقوقه المشروعة في دول مستقلة وعاصمتها ​القدس​، وعودة ​اللاجئين الفلسطينيين​ إلى ديارهم.