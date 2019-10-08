مستوردو السيارات المستعملة: نؤيد تحرك الهيئات الاقتصادية

أعلن رئيس ​نقابة مستوردي السيارات المستعملة​ في ​لبنان​ ايلي قزي "وقوف النقابة الى جانب ​الهيئات الاقتصادية​ برئاسة الوزير ​محمد شقير​ في كل التحركات التي تقوم بها دفاعا عن الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص"، مشددا على "ضرورة رفع منسوب التضامن بين مكونات ​القطاع الخاص​ اللبناني الذي يدفع ثمن سياسات خاطئة ارتكبتها السلطة، ولا سيما تلك المتعلقة ب​سلسلة الرتب والرواتب​ وزيادة الاعباء الضريبية".

وفي تصريح له، أعلن قزي "التزام النقابة دعوة الهيئات الاقتصادية الى التوقف عن العمل بين الساعة 11 و12 ظهر يوم الخميس المقبل"، داعيا مختلف مؤسسات الاعمال ولا سيما مستودري السيارات الى "أوسع مشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي والرمزي الذي ينفذ تحت عنوان "معا لمنع انهيار القطاع الخاص"، مشيراً إلى "إننا كنا نتمنى أن يكون التحرك أقوى من ذلك بكثير، لأن الحالة السيئة التي وصلنا اليها صعبة جدا وتهدد كل المؤسسات بمصير مجهول"، مطالبا "الهيئات الاقتصادية في المرة المقبلة، إذا لم تتجاوب السلطة وتتحرك جديا لإيجاد معالجات ناجعة، بإعلان الاضراب العام لأن الوضع لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر والنزف".

وشدد على "الرفض المطلق لزيادة أي اعباء ضريبية جديدة من ضمن موازنة 2020، لأن ذلك سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على مؤسسات مرهقة"، مؤكداً أن "مؤسساتنا ستشارك بشكل واسع يوم الخميس المقبل في التحرك الاحتجاجي"، معتبرا أن "هذه الوقفة ستكون بمثابة جرس إنذار لأهل السلطة، ونأمل أن تلاقي آذانا صاغية لأن الآتي أعظم".