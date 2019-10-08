الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة في رويسات صوفر وىخر شب بأعشاب يابسة في زحلة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا داخل سيارة في منطقة رويسات صوفر - ​عاليه​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ طالعناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في المدينة الصناعية بزحلة".