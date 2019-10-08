لجنة الصحة النيابية قررت منع إضافة مادة الفليور إلى ملح المائدة نظرا لضرره الصحي

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، بأنّ "​لجنة الصحة​ العامة النيابية بحثت باقتراح قانون يتعلّق بإضافة مادّة الفليور إلى ملح المائدة (ملح الطعام)، وتبيّن أنّ هذه المادة من الممكن أن تؤثّر على صحّة الإنسان وعلى الجهاز العصبي، فقرّرت اللجنة وفق ما أعلن رئيسها النائب ​عاصم عراجي​، منع إضافة الفليورور إلى ملح المائدة".

ولفتت إلى أنّ "اللجنة بحثت أيضًا باقتراح قانون يتعلّق بمعالجة من يتعرّضون ل​حوادث السير​ على حساب شركات التأمين، الّتي لا تتكفل بطبابة المرضى، فشركات التأمين تجني حوالي 75 مليون دولار بالسنة، والاقتراح ينصّ على أن يصبح التأمين من خلال ​وزارة الصحة العامة​ وليس من خلال شركات التأمين. وقرّرت اللجنة دعوة وزيري الاقتصاد والتجارة والصحة العامة لبحث هذا الاقتراح".