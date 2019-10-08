رئيس جامعة البلمند: الاختصاصات التي لا تعتمد على الإبداع ستزول

أكّد رئيس ​جامعة البلمند​ الياس الوراق، في حديث تلفزيوني، أن "التعليم مثل الطبابة لا يجب أن يميّز بين شخص وآخر وقناعتنا أن التعليم هو دواء لأمراض شتّى، فهو علاج للجهل والتطرف والانتهازية و​الفساد​ وهذا الدواء علينا أن نحافظ عليه".

ولفت الرواق الى أن "في الواقع أكثر ما نعمل عليه حاليًا في جامعتنا هو تأمين المنح الجامعية لمساعدة ​الطلاب​ وتشجيعهم على التعلم وتطوير أنفسهم، كما نسعى لإعطاء ​الشباب​ تربية مميزة لأنها تعطي مستقبلًا مميزًا يمكن أن نعيش فيه بشكل أفضل مع بعض".

وبيّن أن "من مسؤوليتنا تأمين فرص عمل لطلابنا لذلك نقوم بدراسة السوق لنعمل على ضوء ذلك"، مشيرًا الى أن "عدد الاختصاصات حول ​العالم​ يتراوح بين 1000 و1200 اختصاص ونعمل في جامعتنا على 15 في المئة من الاختصاصات"، معتبرًا أن "الأهم اليوم هو تطوير الإبداع عند الشباب لأنه الأكثر طلبًا اليوم في العالم، كما يجب العمل على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي".

ونوّه بأن "واجباتنا هي خلق الاختصاصات المميزة التي تعكس إبداع الطلاب لأن العالم يسير في هذا الاتجاه"، كاشفًا عن أن "الاختصاصات التي لا تعتمد على الإبداع ستزول"، مضيفًا أن "البلد يستوعب جامعات إضافية باختصاصات معينة وكفاءات عالية تكون على مستوى التعليم الجامعي في لبنان".