الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 تشرين الأول 2019 الساعة 10:35، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16:40 من فوق بلدة ​كفركلا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 16:30 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 تشرين الأول 2019 الساعة 00:10 من فوق بلدة ​علما الشعب​".