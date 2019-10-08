حسن حب الله التقى وفدا قياديا من حركة حماس

استقبل عضو المجلس السياسي في "​حزب الله​" النائب السابق الحاج ​حسن حب الله​، وفدا قياديا من ​حركة حماس​ برئاسة ممثل الحركة في ​لبنان​ الدكتور ​احمد عبد الهادي​، وأكد المجتمعون "أهمية مواجهة المشروع الصهيو - أميركي التآمري ما سمي ب​صفقة القرن​ والذي يهدف إلى تصفية ​المقاومة الفلسطينية​ وفرض حصار على محور المقاومة خصوصا بعد فشل المشروع الأميركي وأدواته في المنطقة في ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ وفشل كل أنواع الضغط والحصار على ​إيران​". وشددوا على "معالجة قضايا العمل للاجئين ​الفلسطينيين​ في لبنان عبر سن قوانين تنصفهم بصفتهم لاجئين وليسوا أجانب".

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