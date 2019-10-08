شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دعم مصر" يطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر فى سبعة ملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصرى حمَّل النواب أمانة كبيرة، مؤكداً أنه وبقلب ثابت وبضمير مستريح، يعلن أن كل النواب أحزاباً ومستقلين أغلبية ومعارضة راعوا تلك الأمانة، وأنه يسجل للتاريخ أن هذا المجلس تحمل المسئولية الوطنية وأبدى أمانة العمل، مضيفاً: " تناقشنا واختلفنا واتفقنا ولكن هذا المجلس لم يغلب إلا المصلحة الوطنية لدعم الدولة المصرية".

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وأضاف "القصبى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان تعقيباً على بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ قليل، أن النواب تحملوا المسئولية فى ظروف دقيقة وصعبة، وأيضاً نعلم أن الحكومة تحملت المسئولية فى ظروف دقيقة وصعبة، متابعاً: "نعلم أن الدولة المصرية نجحت فى مواجهة عدة ملفات".

وحدد رئيس ائتلاف دعم مصر، سبعة ملفات أوصى النائب عبد الهادى القصبى إعادة النظر فيها، وهى ملفات دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والخدمات الصحية، وغلاء الأسعار، والدروس الخصوصية، والمصانع المغلقة، والبطالة، ودعم الفلاح المصرى.