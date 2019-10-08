ننشر نص تقرير الحكومة المعروض على مجلس النواب اليوم بعنوان "مصر تنطلق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل). وينشر ”الخليج 365” نص التقرير الحكومى المعروض على البرلمان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.

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