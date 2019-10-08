شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يفتح النقاش حول بيان الحكومة ويحيله إلى لجنة خاصة للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم إحالة بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام البرلمان، إلى لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين وعضوية رؤساء اللجان النوعية لدراسة البيان.

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وفتح رئيس البرلمان النقاش حول بيان الحكومة، بحديث أحد رؤساء الهيئات البرلمانية، ويليه إثنان من أعضاء البرلمان، بمراعاة تمثيل الأغلبية والمعارضة.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".