شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية.. ومشكلتنا فى ثقافة "الوظيفة الحكومية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على الأرض هى التى نجحت فى توفير5 ملايين فرصة عمل فى هذه الدولة.

وهنا قاطع النواب رئيس مجلس الوزراء، فى تحفظ من البعض، لكنه رد عليهم، قائلا: "اسمحوا لى أن أوضح لكم الموضوع ببساطة، نحن دولة تزيد سنويا ما بين 2,2 مليون إلى 2,5 مليون مواطن، هل هذا الرقم يقبل الشك واليقين؟"، متابعا: "عشان الناس اللى بتزيد كل سنة، محتاج من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل، ونحن من خلال المشروعات القومية التى تنفذ وفرنا خلال 5 سنوات 5 ملايين فرصة عمل، يعنى كل سنة مليون فرصة عمل، بنتكلم عن حجم الطرق الرهيب من الذى نفذها؟، عشرات الآلاف من الشباب المصرى، وكذلك المدن الجديدة وشبكات البنية الأساسية ومحطات الغاز، كل ذلك ينفذه الشباب، ولولا هذه المشروعات كانت الناس دى هتشتغل فين؟".

Advertisements

واستطرد رئيس الحكومة: "عندنا تطلعات وعايزين نحقق الأفضل، ومؤشرات البطالة فى تنازل، وصلنا إلى معدلات الحمد لله سنوات طويلة لم نصل إليها، لكن المشكلة عندنا فى ثقافتنا وهى التوظيف فى الحكومة، المواطن عايز وطيفة وبالنسة له الوظيفة هى الحكومة"، متابعا: "الحكومة تتحمل أعباء، يوجد فى الحكومة أكثر من 5 مليون موظف، والاحتياج الحقيقى من هذا العدد لا يتجاوز 40 %، لكن للأسف ثقافة الأسر عايزة وظيفة فى الحكومة".

واستكمل رئيس الوزراء: "إذا كنا نريد إصلاح هذا البلد يجب ألا يستمر عمل ضغط على الدولة، هذا العدد من موظفى الحكومة عارفين اتعمل ازاى، ومينفعش نستمر فى الكلام دا، والمشروعات القومية مثل كل المدن الجديد التى تنفذ اليوم وكيف الدولة تعمل على تعظيم أصولها، وذلك للدول ولكل المواطنين وللمستقبل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.