العثماني: الحكومة اجتمعت اليوم بدل الخميس لتكون جاهزة لأي مجلس وزاري

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أخبر أعضاء الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، بأن الاجتماع الاستثنائي، اليوم، بدل الخميس المقبل، جاء لكي تكون الحكومة جاهزة لأي مجلس وزاري مرتقب.

وأوضح العثماني، بحسب الوزير الخلفي، الذي تحدث، قبل قليل في ندوة صحافية، أن المجلس الحكومي انعقد، اليوم، لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، حتى يتمكن المجلس الوزاري المنتظر من التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وفق ما ينص عليه الفصل 49 من الدستور.

وكان مصدر مطلع قد قال للموقع إن وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة تمت دعوتهم إلى مجلس وزاري يترأسه الملك، غدا الأربعاء، بينما لم توجه الدعوة إلى الوزراء المغادرين لسفينة الحكومة.

المصدر ذاته أوضح أن الوزراء الجدد، الذين سيلتحقون بسفينة الحكومة الجديدة وجهت إليهم الدعوة، أيضا، لحضور المجلس الوزاري.

وينتظر أن يستقبل الملك قبل انعقاد المجلس الوزاري، الوزراء الجدد، ويعين الحكومة الجديدة.